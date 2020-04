JELENA VELJAČA OTKRILA S KIME JE PROSLAVILA 39. ROĐENDAN: ‘Kad s nekim prođeš najteži dio ove corona priče…’

View this post on Instagram

kad s nekim prodješ najteži dio ove corona priče… kad te primi u dom nakon potresa… kad ti čuva dijete tajne dušu od ludila i srce od puknuća… kad zna sve o tebi i ti sve o njoj i onda kad s tobom legne na tratinčice na rodjendan jer se s njom smiješ dodirivati i smijati i voljeti jer smo mi, sada i službeno, #diokućanstva. zauvijek @iva___radic zauvijek te volim #thisisforever #quarantinelife