VELJAČA O ZABRANJENIM FOTOGRAFIJAMA: ‘Katolička crkva u Hrvatskoj žene tretira kako tretira’

Htjela sam postati #freethenipple fotku ali nemam snage za vjetrenjace danas kad odlazimo s otoka u novi zivot. Ovo je trenutak nakon sto #mama spakira cijelu kucu tako da se #todlerica nije skinula s nje ni jednu sekundu. Skinu vas do kosti, ta djeca. I sto je najbolje, boli vas pipi za to. Pazite dobro. 😉❤️ #newlife #herewego #bigmove #byebyeislandlife #islandlife #love #unconditionallove❤️

A post shared by Jelena Veljača (@jelka12) on Aug 12, 2018 at 9:54am PDT