JELENA VELJAČA IZGUBILA ŽIVCE I ODBRUSILA HEJTERIMA: ‘Nije Srbija kriva jer te žene ne vole. Ni Hrvatska jer si debil’

Dunav i ja za vrijeme produkcijske pauze danas. Hvala Beogradu sto je gledao Pogresnog Covjeka sinoc na Prvoj u tako velikom broju. I love you too. ❤️ 1.018.000 gledaoca u Srbiji 💪 🙏 Veceras u 20 na @rtl_hr i @prvatelevizija #pogrešančovek #pogrešančovjek #producerslife #projectno7 #beogradjanka