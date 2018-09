JELENA ROZGA UŽIVA NA GRČKOM MIKONOSU: Pokazala da najviše voli raditi ovu stvar, gdje god bila

Pjevačica je na odmoru u Grčkoj koja je, čini se, postala top destinacija među hrvatskim estradnjacima

Jelena Rozga uživa na godišnjem odmoru koji je odlučila provesti na grčkom otoku Mikonosu, poznatom po burnom noćnom životu. No, pjevačica ne objavljuje fotografije iz ludih noćnih provoda, već one snimljene uz more, pokazavši tako da joj je to najdraže.

JELENA ROZGA KAO VRUĆA ŠKOLARKA: Inspirirana povratkom u školske klupe raspametila karlovačku publiku

“Nema bez mora ništa”, komentirali su pratitelji Splićanki, poručivši joj da izgleda prekrasno.

Poput sirene

Pohvalila se i snimkom na kojoj pliva, na kojoj su je obožavatelji napokon imali priliku vidjeti u bikiniju, u kojem rijetko pozira.

“Prava sirena”, “Tako te lijepo vidjeti u opuštenom i nekom drugom izdanju van bine. Ovakva videa i slike su pravi gušt”, “Ugodno je vidjeti opuštenu k’o ribicu”, neki su od komentara koje je pjevačica dobila za svoje plivačke sposobnosti.

JELENA ROZGA USKORO PRED OLTAROM? Pjevačica uhvatila buket, prema tradiciji je ona prva na redu za udaju