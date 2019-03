JELENA ROZGA UHVAĆENA KAKO FLERTA S VODITELJEM? ‘Uh, a ja mislila da me Srđan dira po nogama’

‘Jelena to je moja ruka, to nije pas, što ti diraš’. našalio se Srđan

Jelena Rozga gostovala je u ‘Jutarnjem programu’ srpske Prve TV, a njezino gostovanje naišlo je na brojne komentare.

Naime, poseban gost u studiju bila je kujica ‘Prva’ koja je došla do pjevačice. Nakon što je kujica prošla kraj Rozge, pjevačica je neočekivano reagirala:

“Uh, to je ‘Prva’, a ja gledam tko me dira, mislila sam Srđan me dira po nogama”.

Mnogi su baš taj komentar protumačili kao flertovanje s voditeljem Srđanom Predojevićem.

U istoj emisiji gostovala je i prije godinu dana kada je pričala o svom ljubavnom životu.

“Jelena to je moja ruka, to nije pas, što ti diraš,” našalio se tada Srđan.

Unatoč komentarima na društvenim mrežama, voditelja i pjevačicu veže samo prijateljstvo te je Rozga potvrdila kako je još uvijek sama.