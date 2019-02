JELENA ROZGA U SUZAMA PREDSTAVILA NOVU PJESMU: ‘Donosim vam svoje srce, emociju, život’

View this post on Instagram

Ovu pjesmu posvecujem vama… svim zenama koje su prozivjele ljubav, bol, srecu i tugu. Vama, koje ste osjetile sto zivot moze donijeti. Veliku zahvalnost dugujem svima koji su bili dio ovog projekta koji je odnio moje srce, a posebno hvala @yaemina koja je stvorila ovu pjesmu. ❤ #mojeproljece #jelenarozga