JELENA ROZGA O SVOJIM NAJINTIMNIJIM PLANOVIMA: ‘Ja se želim ostvariti i kao majka’

Splitska pjevačica Jelena Rozga nedavno je lansirala novi singl “Sveto pismo”, a jako je veseli to što je publika osjetila sve što je pjesmom željela reći, piše 24 sata.

“Tekst je divan i osvojio me je na prvu. Šalje snažnu poruku i nameće pitanje: ‘Je li ljubav dovoljna da preživi sve što nam život nametne’. To je ono što dopire ne samo do ženskih nego i do muških duša”, kazala je za gore spomenuti portal.

Jelena tvrdi kako se nikada ne predaje kada je ljubav u pitanju.

“Ja se nikad ne predajem, pogotovo kad je u pitanju ljubav. No, sa sigurnošću mogu reći da za ljubav uvijek treba dvoje…”, rekla je te je otkrila kako trenutno nije zaljubljena.

Ne zamišlja svoje vjenčanje

Rozgu često pitaju kada će se udati, no to je ne smeta, a smatra kako se uspješnost žene ne bi trebala vrednovati kroz prizmu braka.

“Pitaju me, ali me to ne uzrujava. Ja se želim ostvariti i kao majka, nije to tajna, ali isto tako smatram da to nije mjerilo uspjeha”, pojasnila je.

Jelena ne zamišlja svoje idealno vjenčanje.

“Ne zamišljam svoje vjenčanje jer bez ljubavi, potpore i povjerenja potpisani papir ne znači ništa. Ono što je iskreno između dvoje ljudi puno je jače od toga”, kazala je.