JELENA PERČIN SE U TAJNOSTI UDAJE ZA SEKSI CRNOGORCA: Trudna glumica će reći ‘da’ devet godina mlađem kolegi

Glumica i njezin izabranik uskoro će se vjenčati na tajnoj, maloj ceremoniji.

Jelena Perčin i Momčilo Otašević su se se odlučili vjenčati, doznaje Tportal. Par, koji je zajedno dvije i pol godine i zajedno čeka dijete, priprema intimnu ceremoniju tijekom koje će se zavjetovati na vječnu ljubav i vjernost. Tajno vjenčanje bi se trebalo održati ovih dana u glumčevoj rodnoj Crnoj Gori, piše Tportal.

Glumica je vijest o trudnoći objavila ironičnom objavom na Facebooku. “Nepopravljivi optimizam = biti trudan u Hrvatskoj”, napisala je tada.

Da razmišlja o braku je dala do znanja još u intervjuu za InMagazin.



“Vjerujem u instituciju braka. Muslim da sam sada definitivno spremnija i da znam u što se upuštam”, rekla je u ožujku.

Jelena već ima dijete, devetogodišnju kćer Lotu, koju je dobila iz braka sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem.

Perčin i Otašević su se upoznali na snimanju serije Zora dubrovačka.

“Kad je dolazio na audiciju, ja sam već imala ulogu. Bio je jako mladolik i pitala sam ga koliko ima godina, koje je godište. On kaže ‘devedeseto’. Ja sam se okrenula i kažem: ‘Dovedeš mi devesedeto godište da igramo par, bila sam zgrožena, kao devet godina sam starija. I eto, to mi je to, jer sam se rugala”, rekla je glumica te dodala: “Nemam osjećaj te razlike. Većina ljudi se iznenadi kad čuje koliko on ima godina jer ima neku zrelost u sebi.”, ispričala je Perčin.