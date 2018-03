JELENA PERČIN PROGOVORILA O TRUDNOĆI S MOMČILOM OTAŠEVIĆEM: Otkrila i je li ponovno spremna za brak

Glumica je nedavno potvrdila da je u drugom stanju simpatičnom objavom na Facebooku.

Glumica Jelena Perčin čeka dijete s crnogorskim voditeljem i glumcem Momčilom Otaševićem, a sada je po prvi put progovorila o trudnoći. Da je u drugom stanju šuška se već neko vrijeme, a ona je prije nekoliko dana potvrdila glasine simpatičnom objavom na Facebooku.

“Nepopravljivi optimizam = biti trudan u Hrvatskoj”, napisala je glumica. Za InMagazin je sada objasnila što je time željela poručiti.

“To se odnosilo na mogućnosti koje trudnice imaju u Hrvatskoj. Mi ako nećemo igrati predstavu moramo ići na bolovanje, a na bolovanju nam primanja jako padnu. Imam sreću da radim u kazalištu koje ima razumijevanja, tako da još uvijek radim, nisam na bolovanju, ali znam puno kolegica koje su bile toliko maltretirane da su dale otkaz jer nisu više mogle podnositi tu torturu. To je strašno, u državi koja, kao, donosi neke mjere za poticanje nataliteta”, rekla je Jelena.



Ispričala je i anegdotu vezanu uz to kako je upoznala devet godina mlađeg Momčila. Par se, naime, upoznao na snimanju serije Zora dubrovačka.

“Kad je dolazio na audiciju, ja sam već imala ulogu. Bio je jako mladolik i pitala sam ga koliko ima godina, koje je godište. On kaže ‘devedeseto’. Ja sam se okrenula i kažem: ‘Dovedeš mi devesedeto godište da igramo par, bila sam zgrožena, kao devet godina sam starija. I eto, to mi je to, jer sam se rugala”, rekla je glumica te dodala: “Nemam osjećaj te razlike. Većina ljudi se iznenadi kad čuje koliko on ima godina jer ima neku zrelost u sebi.”, ispričala je Perčin.

Ispričala je i da je njena kći Lota, koju je dobila u braku sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem, jedva čeka dobiti brata ili sestru, a dala je naslutiti i da bi se uskoro mogla udati za svog odabranika.

“Vjerujem u instituciju braka. Muslim da sam sada definitivno spremnija i da znam u što se upuštam”, rekla je Perčin za InMagazin.