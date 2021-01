Karleuša tvrdi kako je svoj plavi kompletić sama dizajnirala, a Kim je nosila skoro isti na jednoj reklami

Srpska pjevačica Jelena Karleuša na svom je Instagramu optužila je dizajnera reality zvijezde Kim Kardashian da joj je ukrao kreaciju. Objavila je svoju fotografiju iz listopada prošle godine pored Kimine na kojima one nose skoro identičan kompletić samo u različitim bojama.

Karleuša tvrdi kako je svoj plavi kompletić sama dizajnirala, a Kim je jučer na svom Instagramu podijelila reklamu za svoj parfem na kojem nosi skoro identični kompletić u zlatnoj, srebrnoj i brončanoj boji.

“OK, ovo stvarno nije fer. To je moj vlastiti dizajn. OK, krivim dizajnera. Barem mi daj zasluge ili me je**no pitaj da surađujemo! Da, puno puta osobno dizajniram odjeću za svoje nastupe. Mnogi svjetski celebrityji i dizajneri doslovno kradu sve što radim bez dozvole. Ne znam zašto. Ovaj planet je globalno selo i vidim to. Pitaj me, napravit ću to za tebe”, napisala je.

Jelena je nakon par sati malo dotjerala tu objavu.

“…On ima nešto slično, ali ne identično. Tvrdi da je to napravio prije pet mjeseci? Tako i ja mogu reći da sam ja ovo napravila prije tri godine. Dajte mi barem neke zasluge…”, napisala je.