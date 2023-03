'NAJJAČA RIBA' / Jelena Karleuša podijelila svoja najhot izdanja: 'Majke ne rađaju više ovakve kao što je ona'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (44) ponosi se svojim njegovanim izgledom i bujnim oblinama. Pratiteljima na Instagramu uljepšala je dan videom koji je sastavljen od njenih najseksi izdanja. "It should cost a billion to look this good ('Trebalo bi koštati milijardu da se izgleda ovako dobro')", napisala je Karleuša stih iz Beyonceinog hita "Pure/Honey" u opisu svoje objave. "To jedino može ona", "Znaš kada si najjača riba koja postoji!", "Najljepša! Majke ne rađaju više ovakve kao što je naša Jelena", "Najsavršenije biće na planet", "Kraljica Srbije", "Tvoja ljepota ubija", "Najjača si, dijamant je obični kamen u usporedbi s tobom", poručili su joj oduševljeni fanovi. A jesu li u pravu, prosudite sami!