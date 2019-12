JELENA KARLEUŠA OTVORENO O PREVARI I RAZVODU: ‘Pružila sam mu bezbroj novih šansi…’

Jelena uopće ne razmišlja o razvodu, već tvrdi kako bi supružnici trebali ostati u braku radi djece

Jelena Karleuša tvrdi da je popustljivija prema suprugu Dušku Tošiću nego što je on prema njoj. U njihovom braku postoje trzavice, no tvrdi da su ih do sada uspješno rješavali, piše Espreso.

“Dušku sam pružila bezbroj novih šansi! Nisam sigurna da bi on bio spreman za isti test izdržljivosti. Mi žene smo tolerantnije i veće budale”, rekla je za Hello! magazin.

Jelena uopće ne razmišlja o razvodu.

“Još uvijek vjerujem da bi supružnici trebali ostati u braku zbog djece, ma kakav on bio”, objasnila je.

Karleuša kaže kako ljubav između muškarca i žene nije za sva vremena.

“To je ljubav majke prema djetetu. Sve drugo je podložno eroziji”, kazala je.