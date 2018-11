JELENA KARLEUŠA OTKRILA ŠTO MISLI O HRVATSKOJ PREDSJEDNICI: Ima u njoj nešto neopisivo…’

View this post on Instagram

Aaaaaa Predsjednica @predsjednicarh u haljini mog branda @duchess.womenswear na najrelevantnijem mjestu uz najbolju odjevenu zenu Svijeta Prvu Damu @flotus i izgleda savrseno elegantno, profinjeno, mocno! Sto da Vam kazem, presretna sam! Nakon samo godinu dana sto radim na ovom projektu sa @antuntinbrisar uz podrsku poslovnih partnera i mojih prijatelja koji me podrzavaju u svakom mom poslovnom pothvatu! Hvala Vam volim Vas!!!! #duchesswomenswear #thedress #duchessdress #whitehouse #predsjednicarh #presidentofcroatia #kolindagrabarkitarovic #melaniatrump #donaldtrump @realdonaldtrump