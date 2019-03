JEDNA OD NAJLJEPŠIH HRVATICA POKAZALA KAKO JE IZGLEDALA KAO DJEVOJČICA: Možete li prepoznati o kome je riječ?

View this post on Instagram

Probudi mene mama jedno jutro i kaže kako idemo u Njemačku malo u shopping, prije nego krenem u prvi razred. I tako bismo išli često gdje bi njoj palo napamet obično večer prije. Ona za volanom, a ja sam morala otvarati kartu i gledati gdje idemo i gdje ona treba skrenuti, jer nije bilo navigacije 😂. Kad ne bi vozila auto onda bi me sjela u bus, vlakove, podzemne, tramvaje. I uvijek bismo morali malo popričati sa svima i nasmijati se.☺️ Onda bi me uvela u dućan s materijalima. -Ovo je kvaliteta, a ovo nije. -Moras znati. #frajerica Na slovenskom bi se mama raspričala, a ja ništa ne bih razumjela.😳 -Ma ne moraš sad to razumjeti, gledaj ljude, promatraj. Paleta različitosti. A ti moraš naći neku sličnost. Eh to ti je umijeće. . . . #mamakraljica #svjetskiputnik #uvijektorbauruci #putujputuj #djetinjstvo #zivotneskole #mamakorakispred