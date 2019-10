JEDNA OD NAJBLIŽIH SURADNICA KRALJICE ELIZABETE OTKRILA NEPOZNATI DETALJ: Otkrila zahtjev koji je kraljica imala da bi se pojavila u ‘Jamesu Bondu’

Na početku knjige stoji da je kraljica osobno dala Angeli blagoslov da sa svijetom podijeli priču o njihovu odnosu

Jedna od najbližih suradnica britanske kraljice u novoizašloj je knjizi otkrila nekoliko tajni o kraljičinu odijevanju, povijest scene s tajnim agentom Jamesom Bondom i ulogu čaja u odjeći za kraljevsko krštenje, prenosi BBC. Stilistica, garderobijerka i osoba od povjerenja kraljice Velike Britanije, Elizabete II., Angela Kelly u knjizi koja je izašla pod nazivom “Druga strana novčića: Kraljica, stilistica i odjeća” ispripovijedala je kako je biti kraljičina stilistica, ali i prijateljica. Na početku knjige stoji da je kraljica osobno dala Angeli blagoslov da sa svijetom podijeli priču o njihovu odnosu. Zanimljive dijelove knjige objavio je časopis “Hello”.

Asistentica kraljici pomaže razgaziti cipele

Kelly odijeva kraljicu još od 2002. godine. U knjizi otkriva da često nosi kraljičine cipele kako bi ih razgazila. “Kraljica ima malo vremena za sebe i nema ih vremena razgaziti pa je ovo logično rješenje, osobito zato što imamo isti broj cipela”, piše Kelly.

Elizabeta II. tražila je čuvenu scenu s Bondom

Kelly kaže da je kraljici trebalo samo pet minuta da razmotri mogućnost pojavljivanja u sceni s Danielom Craigom u ulozi agenta 007 tijekom otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. “Bila je oduševljena tom idejom i odmah je pristala. Pitala sam je želi li ulogu u kojoj će nešto i izgovoriti. Bez premišljanja mi je odgovorila: naravno da moram nešto reći, pa na koncu konca, ipak me on dolazi spasiti”, napisala je Kelly. Potom sam je upitala što bi mu više voljela reći – ‘Dobra večer, James” ili “Dobra večer, gospodine Bond”, a ona se odlučila za drugu verziju. “Nekoliko minuta nakon toga obavijestila sam redatelja Dannyja Boylea o kraljičinoj odluci, a on je zamalo pao sa stolice kad sam mu priopćila da je jedini kraljičin zahtjev da izgovori čuvenu “Dobar večer, gospodine Bond”, rečenicu”.

Kraljičin dolazak na Royal Ascot – nije sve u konjičkoj utrci

Čuvenim konjičkim utrkama u Ascotu kraljica uvijek prisustvuje zajedno sa svim članovima kraljevske obitelji. Riječ je o prestižnom događaju koji u Velikoj Britaniji uvijek privuče veliku pozornost. No nisu jedini razlog tomu samo konji i utrke, već i oklade na boju kraljičina šešira. Kelly piše kako je čula da postoje oklade te je potom od voditelja kladionica zatražila da se dogovore o posljednjem trenutku do kojega je moguće uplatiti okladu. Čak je u palači znala ostavljati više šešira u različitim bojama, kako nitko ne bi otkrio koji će kraljica taj dan nositi, dodaje. “Sastala sam se s vlasnikom kladionica Paddy Power. Dogovorili smo se da se oklade na boju kraljičina šešira zatvore u precizno određeno vrijeme kako nitko ne bi mogao varati.

Zagrljaj s Michelle Obamom bio je instinktivan

Kraljica se s bivšom prvom damom Sjedinjenih Država susrela 2009. godine. Mediji su pisali da je kraljica zanemarila protokol jer su se Michelle i ona zagrlile, no Angela Kelly tvrdi da je to daleko od istine. “Kraljica je, zapravo, instinktivno i prirodno iskazala naklonost i poštovanje prema drugoj velikoj ženi i u tom se slučaju protokol ne mora strogo poštovati”, piše ona. “Kad se osjeti bliskost ili domaćin posjeta pomogne kraljici uspeti se uza stepenice, riječ je o ljudskoj dobroti koju kraljica uvijek toplo pozdravlja.” Michelle Obama je u svojim u memoarima pod nazivom “Becoming” napisala da je zagrljaj uslijedio pošto su se ona i kraljica jedna drugoj požalile na to da ih nakon cjelodnevnog boravka u cipelama s visokim potpeticama bole noge. “Mi smo bile samo dvije dame koje muče njihove cipele”, napisala je Obama.

Tajna odjeće za kraljevsko krštenje

Kelly je u knjizi otkrila i da je jaki jorkširski čaj pomogao u kreiranju replike kraljevske odjeće za krštenje koju je prvi put godine 2008. koristio James, sin princa Edwarda. “Kako bismo bili sigurni da odjeća za krštenje izgleda autentično, obojili smo tkaninu jakim jorkširskim čajem, zapravo, najjačim koji smo uspjeli pronaći”, otkrila je Kelly. “Tkaninu smo stavili u malu posudu, napunili je hladnom vodom i u nju stavili vrećicu čaja te je ostavili ondje jedno pet minuta dok boja nije postala savršena”.