JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH ROCK GLAZBENIKA STIŽE NA OVOGODIŠNJI INMUSIC: Izvest će klasike koji su obilježili povijest glazbe

Na ovogodišnjem INmusicu nastupit će Nick Mason, osnivač Pink Floyda

Legendarni Nick Mason, osnivač, bubnjar i najdugovječniji član Pink Floyda sa supergrupom Nick Manson’s Saucerful of Secrets nastupit će na 15. INmusic festivalu, koji će se održati od 22. do 24. lipnja na Jarunu. Stvorivši jedinstven i neponovljiv zvuk Pink Floyda, koji se najčešće opisuje kao art rock ili progressive rock, Mason je s kolegama iz benda, Roger Watersom, David Gilmourom, Richard Wrightom i Syd Barrettom postao jednim od najznačajnijih rock glazbenika 20. stoljeća, navodi organizator INmusic festivala.

Povratak na scenu

Mason se odlučio za povratak na scenu nakon povijesnog nastupa u sklopu humanitarnog Live 8 koncerta, koji je 2005. godine posljednji put okupio sve živuće članove Pink Floyda. Za razliku od Gilmoura i Watersa, čije se turneje fokusiraju na kasnije radove Pink Floyda, njihove solo radove i izabrane klasike iz rane faze Pink Floyda, Nick Mason’s Saucerful of Secrets vraća se najinovativnijoj fazi benda i donosi koncertnu interpretaciju albuma od “The Piper at the Gates of Dawn” do “Obscured by Clouds”. Obzirom da se radi o presjeku od sedam albuma Pink Floyda od ukupno 15 studijskih izdanja, Mason publici nudi najekstenzivnije koncertno iskustvo jednog od najznačajnijih i najvećih rock bandova svih vremena, a riječima samog Masona, Saucerful of Secrets njegovo je vraćanje omiljenim pjesmama na koje je ponosan.

Najveći hitovi

U novom projektu, u želji da „uhvati duh vremena“, Mason okuplja vrhunske glazbenike kao što su Gary Kemp (Spandau Ballet), Guy Pratt (basist Pink Floyda nakon Watersa), Lee Harris (Ian Dury & the Blockheads) i Dom Beken (The Orb, Transit Kings), koji autentično reinterpretiraju najinventivnije godine Pink Floyda. Publiku na Jarunu očekuju izvedbe klasika koji su obilježili suvremenu povijest glazbe, poput “A Saucerful of Secrets”, “One of These Days”, “Astronomy Domine”, “Let There Be More Light”, “Green Is the Colour”, “Set the Controls for the Heart of the Sun”, “Lucifer Sam”, “Arnold Layne”, “Bike”, “Fearless” i dr.

Nick Mason’s Saucerful of Secrets pridružuju se glazbenom programu jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala uz već objavljenje The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Belle and Sebastian i Rival Sons.