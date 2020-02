CURE U LJNS NISU BAŠ SRETNE: ‘Nisam ja ovdje došla da mu rintam i budem kućanica. Ja sam žena s perspektivom’

Dok su između Ivanke i Josipa frcale iskre, Dušanka je Goranu priznala da ga ne gleda kao potencijalnog partnera

Nakon što su Mirine djevojke uspješno prošle ispit zvan mužnja krava, vrijeme je da se okušaju u ratarstvu. Farmer ih je odlučio provesti selom u traktorskoj prikolici, no Ireni se to baš i nije svidjelo pa je protestno odbila ući u prikolicu. ”Irena nije htjela ići u prikolicu, rekla je da će joj biti zlo… Možda je malo glumila”, zaključila je Tatjana, a nakon dugog nagovaranja, Irena se ipak pridružila djevojkama pa je nova seoska avantura mogla početi.

Marijana protestirala

I u Konjicu novi dan znači samo jedno – koliko god se djevojke bunile, Hakija je za njih pripremio novi radni zadatak koji moraju izvršiti. ”Kud me to doveo nakon cijelog dana?”, bunila se Marijana nakon što im je Hakija obznanio da će kositi travu, ”Nisam ja ovdje došla da mu rintam i budem kućanica. Ja sam žena s perspektivom u životu”. ”Marijana s tim pretjeranim urlikanjem privlači pažnju i uživa u tome”, komentirao je farmer.

Nakon košnje travu je trebalo i pokupiti grabljama, a Marijana nije bila zadovoljna Nikolininim angažmanom. ”Ines i ja rintamo… A ona je došla sa svojom torbicom, stala i gleda”, komentirala je Marijana pa otvoreno prigovorila Nikolini. ”Marijana je ‘ufurana’ i puna sebe!” kratko je kazala Nikolina.

Branje grožđa i košnja trave

Valter je dame poveo u vinograd, a današnji radni zadatak odlučio je pretvoriti u pravo malo natjecanje u branju grožđa. ”Ljute” protivnice Bahra i Sandra bile su najraspoloženije, a nakon vaganja bilo je jasno – pobjednica je Bahra, a nagrada je romantični spoj s Valterom u Bujama.

I na Josipovoj je farmi bio red na košnju trave, a u pomoć mu je pristigla Tea, koja farmeru još nije oprostila tulum koji je priredio. ”Stvarno mi je žao. Od te noći nisam siguran hoće li sve ići tako kako sam očekivao”, priznao je Josip. Ivanka je odlučila skuhati ručak, a kao daska poslužila su joj vrata kuhinjskog ormarića. Iako je Josip na to reagirao posve smireno, Gabriela je smatrala drugačije: ”Mislim da u sebi kipi, samo što se boji to reći na glas. Boji se biti muško”.

Gorana rastužila Dušana

Gorana je odlučila s Dušanom porazgovarati nasamo i iskreno mu rekla koliko uvjeti u kojima živi smetaju njoj i ostalim djevojkama. ”Željela je s njim nasamo razgovarati, a popljuvala ga je najviše od svih”, komentirale su zajedno Tajana i Sandra. ”Nije da ja tebe krivim, ali ja jednostavno nisam navikla na to. Meni je stvarno žao što sam brutalno iskrena, ali ne mogu protiv sebe” otkrila je Gorana pa dodala, ”Možemo ostati prijatelji, ali šanse za nešto više su vrlo male, nakon ovog sinoć skoro nikakve.” ”Osjećam se tužno jer nisam ispunio njihova očekivanja”, rekao je farmer pa priznao da mu se Gorana sviđa, a pustio je i suzu pa ga je Sandra došla utješiti i pružiti mu podršku.

Na plesnom podiju frcale iskre

Na Hakijinu imanju na redu je bilo vađenje krumpira, no djevojke nisu bile presretne jer su, kažu, očekivale lakše poslove. Ines je ubrzo pokazala sve svoje umijeće s motikom, a Marijana je zaključila kako je njezina kolegica krenula u osvajanje Hakije. Za kraj dana Josip je svoje djevojke odlučio izvesti van, no ono što je uslijedilo malo je tko očekivao. ”Ti nisi još otplesao ples sa zlatnom djevojkom”, inzistirala je Ivanka pa su se Gabriela i Josip uskoro našli na plesnom podiju. ”Dok smo plesali, nešto se dogodilo između nas, samo što ona neće priznati. Bit će nešto”, komentirao je farmer, no izazovima tu nije bio kraj.

Pao je i poljubac

”Sad ćeš mi samo odraditi simulaciju usta na usta. Kao da ronimo” rekla je Ivanka na Josipovo zaprepaštenje, a nekoliko trenutaka nakon njihove su se usne spojile. ”Ne, nije to bio francuski poljubac. Htjela je iskustvo s mlađim muškarcem, to je i dobila”, komentirao je farmer. ‘Seksualno fantazira o meni”, s druge je strane bila uvjerena Ivanka.

A kako bi barem malo popravio dojam o sebi, Dušan je djevojke također odlučio izvesti van i upoznati ih s najboljim prijateljima. ”U kafiću je super atmosfera, samo Dušan ‘šteka’ cijelo vrijeme”, smetala je Sandru Dušanova šutljivost, dok je on priznao da je zbog svega dosta nervozan. Kako će završiti izlazak u Zrinu i koje su nove zadatke farmeri pripremili svojim djevojkama, gledatelji će doznati već sutra od 21 sat na RTL-u.