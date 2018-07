JEDAN DETALJ GA PODSJETIO NA VRSALJKA: Perišić objavio urnebesnu fotku s dočeka u Omišu, je li vam ovo poznato?

Nogometaš nije mogao doći sebi od smijeha kad je shvatio da ima deja vu

Ivanu Perišiću njegovi su Omišani priredili spektakularan doček, na koji je Vatreni stigao sa suigračem Antom Rebićem. Ondje su se iznova proveselili, a bome se i zaružilo. Tako se barem može protumačiti iz objava na društvenim mrežama.

OMIŠ SLAVI IVANA PERIŠIĆA: Pripremljen posebni soparnik sa brojem dresa srebrnog Vatrenog

Perišić se, naime, pohvalio snimkama s fešte, a jedan ga je detalj naprosto oduševio. Sjećate li se one fotografije na kojoj Šime Vrsaljko leži na hrvatskoj zastavi?

Ljubav ❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Sime Vrsaljko (@simevrsaljko2) on Jul 11, 2018 at 4:47pm PDT

Ta se scena ponovila i u Omišu, ali recimo da je dobila znatno pijaniju verziju. Naime, jedan je navijač malo pretjerao sa slavljem pa je prilegao na zastavu. Nogometaša je prizor momentalno podsjetio na kolegu Vrsaljka i morao je to ovjekovječiti. Emotikonom je Vatreni dao do znanja kako ga je sve to nasmijalo do suza.