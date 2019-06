JAVNOST JE ZGROŽENA: Beckham opet poljubio sedmogodišnju kćer u usta, kritizirali ga: ‘To je jezivo! Nitko to ne radi!’

Ovo nije prvi put da je David poljubio svoju kćer u usta, napravio je to i na snimci s obiteljskog godišnjeg odmora u Miamiju

Sportska legenda David Beckham (44) izveo je svoju kćer Harper (7) na nogometnu utakmicu između Engleske i Norveške u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva za žene. Ispred nekoliko tisuća ljudi poljubio ju je u usta, piše The Sun.

Društvo na tribinama pravila im je baka Sandra (70) te su kasnije zajedno proslavili pobjedu engleskih nogometašica.

Nije nikakvo čudo što Beckham vodi svoju kćer na utakmice. Nedavno je medijima otkrio kako je Harper oduševljena nogometom te kako se nada da će krenuti njegovim stopama.

Svu svoju djecu ljubi u usta

“Harper trenira nogomet svake nedjelje i voli ga. Srce mi je slomljeno jer moji sinovi to ne žele i jer imaju druge zanimacije. Sva moje djeca imaju talenta, no Harper je jedina koju zanima nogomet. Sve nade polažem u nju”, rekao je u na “Graham Norton Showu” prošlog svibnja.

No, ovo nije prvi put da je David poljubio svoju kćer u usta. Napravio je to i na snimci s obiteljskog godišnjeg odmora u Miamiju koju je objavio na društvenim mrežama. Voditelj popularnog showa “Good Morning Britain” Piers Morgan (54) napao ga radi toga.

“Zašto bi otac ljubio svoju kćer u usta? Nije mi jasno. To je jezivo! Čudno! Jezivo! To nitko ne radi. I onda je to, k tome, još i objavio da cijeli svijet vidi. Zašto?”, rekao je Piers te je Davida potom proglasio čudakom.

Beckham je u svoju obranu ustvrdio da on svu svoju djecu ljubi u usta jer im tako želi pokazati koliko ih voli.