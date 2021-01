JAVILA SE JOŠ JEDNA GLUMICA: ‘Sama sebi sam rekla – ne! Mika te nije čeličio, nije te testirao. On te zlostavljao!’

Ilinčić je godinama šutjela, a Aleksića je odlučila prijaviti nakon što je to učinila njezina kolegica Milena Radulović

Glumica Beogradskog dramskog kazališta Iva Ilinčić jedna je od nekoliko djevojaka koje su prijavile policiji učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za zlostavljanje, a sada je za Blic otkrila detalje svoje priče.

Naime, Ilinčić tvrdi da ju je Aleksić prvi put seksualno zlostavljao kad je imala 17 godina, a zatim je uslijedio period pauze do 18. godine. Kasnije se nasilje, kako tvrdi, nastavilo.

“Prije nekih godinu dana prvi put sam sebi rekla: ‘Ne, Iva! Mika te nije čeličio za glumu, nije te kao glumicu testirao, nego te je zlostavljao. Veoma te je zlostavljao! I zlostavljao je mnoge druge. I zlostavljat će. Neće se nikad zaustaviti”, rekla je glumica.

“Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam šutjela, negirala, nikome nisam govorila, doslovno nikome. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ‘Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće me spremiti za surovi svijet redatelja, producenata’. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorirala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak”, kazala je Ilinčić koja je godinama šutjela, a Aleksića je odlučila prijaviti nakon što je to učinila njezina kolegica Milena Radulović.