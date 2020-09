JACQUES SE ZAHVALIO FANOVIMA I OPLEO PO HRVATSKOJ GLAZBENOJ SCENI: ’20 godina se borim u svijetu punom podmetanja…’

Jacques kaže kako je sretan jer je dobio veliku podršku svojih obožavatelja

Pjevač Jacques Houdek putem Facebooka zahvalio se je svojim vjernim fanovima na podršci te se požalio na razna podmetanja i nepravdu na hrvatskoj glazbenoj sceni.

“Moj najdraži stih u pjesmi ‘Teret’ je ‘Ja sam starac i more, jedan od onih što se bore’! I to je doista jedna velika istina. No, lakše je boriti se kad imaš vojsku ljubavi na svojoj strani. Hvala vam što mi dajete snagu da se već 20 godina borim i opstajem u ovom ludom svijetu koji se zove glazbena industrija. Svijetu koji je nažalost pun predrasuda, površnosti, zlobe, raznih podmetanja.

Sretan sam što je, unatoč tome što to nekim klanovima smeta, ova moja divna pjesma 11. najvrćenija u Hrvatskoj, na listi Top 40 najslušanijih, u prvih šest mjeseci ove lude 2020. godine. Za mene i moj mali tim, to je kao i da smo prvi, vjerujte mi. Hvala vam od srca svima na tome. No, moram priznati da sam još sretniji što ste stali uz mene u mojoj iskrenoj objavi, vjerujem da zajedno možemo promijeniti i sebe i druge, boriti se protiv svake osude i predrasude, kako bismo bili bolji ljudi, ‘zlatni ljudi’. Ljubav za sve, empatija za svakoga i njegovu bol, pomoć i osnaženje za sve kojima je to potrebno.

Dali ste mi jednu sasvim novu snagu, vratili mi vjeru koju nisam ni znao da sam negdje usput izgubio… Puno mi je srce od svih vaših divnih poruka. Hvala vam svima, volim vas sve! Obećajem da ću tu novu snagu i vjeru utkati u neke nove pobjede, životne i glazbene. Neću vas razočarati! Vidimo se vrlo uskoro u jednom lajvu, ovdje na mojoj Facebook stranici, pa da se barem virtualno (kad već ne možemo uživo) ‘nađemo k’o ljudi, riječi malo da se druže’… jer, ‘ima nešto u tome, kad se volimo, odmah bolji smo’! Volim vas”, napisao je.