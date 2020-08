JACQUES SE OBRATIO ČOVJEKU KOJI GA JE, KAŽE, VRIJEĐAO NA PLAŽI: ‘Čestitam na medijskom istupu, no moram Vas ispraviti…’

Pjevač tvrdi da više neće komentirati ovu situaciju, no da će o stigmatiziranju bilo koga i na bilo kojoj osnovi pričati još glasnije i aritkuliranije nego ikada

Jacques Houdek tijekom vikenda je na Facebooku napisao poduži status o neugodnostima s kojima se susreće zbog svoje debljine. Otkrio je da su ga na plaži vrijeđala dva bračna para ispred djece, dok je u šalama prednjačio muškarac u invalidskim kolicima koji je jučer istupio u javnost i iznio svoju verziju događaja.

“Baš zato što se desetljeće i pol bavim diskriminacijom različitih, dubokog sam uvjerenja da su šale na nečiju različitost najbolji lijek za razbijanje stereotipa i prihvaćanja različitosti. Bezbroj puta su se oko toga složili svi koje znam a bave se diskriminacijom različitih. Osobno, da je meni netko rekao kako je netko drugi prepričao štos na moj račun nakon što sam otišao s plaže, to bi mi bilo samo štosno. Uostalom, to je neki nivo na kojem se često svi zezamo”, izjavio je Denis Marijon za Večernji.

Dobronamjerna zezancija?

Jacques se jučer na Facebooku dotaknuo tog medijskog istupa i napisao: “Dragi svi… Nemam riječi… Na ovu silnu količinu ljubavi i podrške koju sam od vas primio… osim HVALA VAM SVIMA, ne znam što više reći u ovom trenutku… Gospodin s invaliditetom, koji je prednjačio u pljuvačini na moj račun na plaži, javio se danas čak i u medije, imenom i prezimenom, da ispriča ‘svoju stranu priče’. Na taj njegov čin nemam baš nikakav komentar, osim da mu priča ‘ne drži vodu’. No, sada se evo javio i ovdje, na moju stranicu, među vaše komentare, kaže da sam ga ‘proslavio’ pa evo dijelim s vama njegov komentar i moj odgovor. Nakon ovoga više ne namjeravam komentirati ovu situaciju. Ali o ovoj problematici, stigmatiziranja bilo koga i na bilo kojoj osnovi “različitosti”, pričat ću, još jasnije, glasnije i artikuliranije no ikad. Hvala, još jednom”.

“Žak nas je proslavio, suludo. Dakle, tko me zna, zna da mi je apsolutno ravno tko je pretio, koje nacionalnosti, koje boje kože, seksualne orijentacije, invaliditeta… Otprilike kao da ja odem s plaže, a netko prepriča vic: ‘Kako ovaj pjeva na Sljemenu? Pod ručnom’. Pa draga mi je svak dobronamjerna za*ebancija jer tako najbolje razbijamo stereotipe i ovakve komplekse. Jedini problem bio je taj menadžer koji je bio… A ne znam što reći. Nakon što smo ga pristojno saslušali, nastavio je sa suludim pričama tako da je došlo do toga da ga ‘pristojno’ i potjeramo”, napisao je Marijon u komentarima na Jacquesovoj Facebook stranici.

‘Šale nisu bile bezazlene’

“Čestitam na medijskom istupu, no moram Vas ispraviti. Nisam Vas ja proslavio, ja, naime, nisam naveo Vaše ime i prezime. Naime, ja nisam ni znao tko ste i kako se zovete do danas. Ja se čak ne sjećam ni da je itko u invalidskim kolicima bio pored mene na plaži, zamislite. Eto koliko sam ja operiran od predrasuda. Ja Vas čak nisam ni primijetio. Sami ste se javili u medije, sami ste se, kako ovdje kažete, ‘proslavili’. A ako je doista tako kako tvrdite u izjavi, da je smijeh najbolji lijek protiv predrasuda, pa što se onda niste preda mnom našalili na moj račun? Pa bismo se svi možda nasmijali jer je itekako poznato da se ja prvi znam na svoj račun našaliti. Niste, nego ste to učinili nakon što sam otišao, a šale nisu bile nimalo bezazlene. Pred vlastitom djecom. Stvarno bi netko od mojih reagirao i prišao vam iz čista mira da ih nije uzrujalo. Ma dajte, prosim Vas. Desetak minuta su slušali vaše gadosti, a onda se pokupili svi, osim menadžera koji vam je prišao i popljuvao vas. A tada je krenula paljba svih vas četvero po njemu, gdje se vaš prijatelj, držeći u svakoj ruci praznu staklenu pivsku bocu, unio u lice na 10 cm (Covid 19!) mom menadžeru i počeo prijetiti, a na TO je moj menadžer rekao da će pozvati policiju. Jel tako, gosopodine? Zašto taj dio price niste ispričali? I zašto niste napomenuli da ste me i slikali i snimali, dok sam, zamislite, pod tušem oprao kosu i bradu šamponom? Kad planirate te snimke objaviti? Pa da svi vide tko tu koga maltretira”, odgovorio mu je pjevač.