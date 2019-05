JACQUES PROGOVORIO O BORBI S KILOGRAMIMA: ‘Svaki ponedjeljak ulazim u ring, u četvrtak izgubim bitku…’

Jacques se u HRT-ovoj emisiji dotaknuo raznih tema, među kojima je i borba s kilogramima

Jacques Houdek gostovao je u HRT-ovoj emisiji “U svom filmu” urednice i voditeljice Tončice Čeljuske u kojoj je govorio o svojoj glazbenoj karijeri, Eurosongu, a dotaknuo se i vlastite borbe s kilogramima. “Svaki ponedjeljak ulazim u ring sa svojim kilama. U četvrtak izgubim bitku. Teško je biti težak, teško je putovati, teško je zdravstveno, teško je koljenima… No ne treba svatko tko pjeva biti maneken. Nikad nisam htio promovirati debljinu kao neki pozitivan trend”, rekao je.

‘Ne očekujemo ništa’

Što se tiče plasmana Roka Blaževića na ovogodišnjem Eurosongu, tvrdi da su oboje optimistični, no da se ne zanose prevelikim očekivanjima. “Ne očekujemo ništa, spremni smo na sve, ali idemo po prvo mjesto. Ako bude i neko malo manje, nema veze. Ako budemo posljednji, barem ćemo znati da smo časno posljednji s nečime u što smo vjerovali i od čega nećemo ni u tom slučaju odstupiti ili oprati ruke”, rekao je pjevač.

Osvrnuo se i na “cajke” te poručio je pop kao žanr u najnezavidnijem položaju jer se cajke pod krinkom popa serviraju i to se izjednačava. “Tako ne bi trebalo biti, no o ukusima se ne raspravlja. Narod traži ono što narod traži. U svakom glazbenom stilu ima i dobrih i loših pjesama… Nekad je pjevanje bio gospodski posao. Svi smo te izvođače gledali kao nedostižne gospođe i gospodine s uvažavanjem. Danas je to možda malo drugačije, ali ja se i dalje osjećam kao gospodin”, objasnio je.

Jacques za sebe tvrdi da je medo i lav te da se zaštitnički odnosi prema svojim suradnicima. Ne voli neprofesionalizam, nerad i nepravdu, a u svemu što radi daje se maksimalno pa stoga isto očekuje i od drugih. Poznatog glazbenika često viđamo na malim ekranima, kao mentora ili člana žirija u nekom od TV showova. “Neka se drugi ne ljute, ali mislim da sam u tome apsolutno najbolji”, zaključio je Jacques.