Jacques odgovorio hejterima i pokazao im gdje im je mjesto

Nakon sto je Jacques Houdek na svom Facebook profilu objavio fotografiju na kojoj pozira s, kako ju je nazvao, GIGApizzom, uslijedili su razni komentari sto je pjevaca potaknulo da objavi i jedan poveci post u kojem je hejterima rekao sto im ide.

Jacques Houdek objavio je na svom Facebook profilu fotografiju koja je izazvala razne komentare te nekim hejterima dala povoda da si daju oduska, pa im je pjevac u narednom postu rekao sto misli o njihovim komentarima.

‘Eh, sto reci na svu silu komentara na moj jucerasnji post? Bez rijeci sam! Svaka cast svima vama koji ste shvatili moju autoironiju i salu na vlastiti racun, a svi vi ostali… Vama ne znam ni sto bih rekao… Kolicina primitivizma i mrznje koju odasiljete svojim neukusnim komentarima je upravo alarmantna – u zemlji u kojoj nista ne stima, u svijetu koji krvari – vama smeta jedan ‘debeli pjevac’ i njegova vlastita sala, na vlastiti racun, na vlastitoj Facebook stranici?!?!?!?!?! Pa koliko je to poremeceno?’, napisao je Jacques.

Pjevac se osvrnuo i na rekordnu kolicinu kolicinu pregleda spomenutog posta i fotografije na kojoj pozira s, kako ju je nazvao GIGApizzom: ‘Kolicina pogleda spomenutog posta je rekordna (preko 75.000 ako se ne varam), a komentara je isto tako jako puno… Sto to govori o vama? To govori da sve one lijepe, vrijedne postove koje objavljujem cesce nego ovakve sale vise volite i zeljno iscekujete kako biste se mogli rugati nekome drugacijem od vas samih? Ma dajte… Sram vas bilo! Kako se ja kao debela osoba, a k tome jos i javna osjecam? Izvrsno, izvrsno se osjecam u svojoj kozi!!! Zdrav sam (ne biste vjerovali, k’o dren!!!), imam predivnu obitelj i prijatelje koji me vole, sve blagoslove u zivotu koje sam mogao sanjati… Hvala dragom Bogu.’

‘Danas, u 21. stoljecu, kada se svi borite za neka svoja prava, uvjerenja i slobode, kada ste svi jako liberalni kada su npr. u pitanju razlicitosti u drustvu, kada se bespotrebno polijevate ledenom vodom kako biste olfo osvijestili narod o nekoj bolesti… Danas vi mene i slicne meni stigmatizirate jer smo debeli?’, nadodao je te istaknuo da su svi gnjusni komentari obrisani.

Donosimo njegov post u cijelosti: