JACQUES O BORBI S KILOGRAMIMA: ‘Bilo je perioda kad sam se doveo u red, no to se nije zadržalo. Sad znam i zašto…’

Jacques Houdek prošlog tjedna progovorio je o nepristojnim komentarima na račun svog izgleda koje je čuo njegov menadžer. Glazbenik je od obožavatelja dobio brojne poruke podrške, a sada je za Slobodnu Dalmaciju otkrio kako mu je bilo nositi se s viškom kilograma. Jacques tvrdi da se i kao dječak na isti način nosio s ružnim komentarima.

Često se šali na svoj račun

“Nisam se nimalo promijenio i za mene nema prije i poslije slave. Kao klinac nisam dao na sebe ni na druge, kad bih vidio da netko maltretira nekoga evidentno slabijeg, pa tako ne dam ni danas, na pragu četrdesete”, rekao je.

Priznao je da se često šali na vlastiti račun. Humor, tvrdi, nije samo pričao je.

Smatra da su pitanja poput “Kad ćeš na dijetu?” vrlo nepristojnaobrambeni mehanizam. “Postoji doista puno viceva o Jacquesu, doista ih je i jako smiješnih, ali postoji i onaj dio koji uopće nije duhovit. Postoji vrijeme, postoji mjesto, postoji način i postoji sredstvo, ne smeta mi ni kad se drugi šale na moj račun, ali budite pristojni pa dozvolite da ja otvorim taj bal i za Boga miloga, svatko ima svoj rezon i ima nekakav ‘AutoCorrect’, mislim da bismo trebali znati koje su granice “, is. “Ja mislim da je jedino pristojno, ljudski i brižno kad sretneš čovjeka kojeg znaš pitati ga kako si. Na sva ostala pitanja i komentare kao što su ‘kako si se zdebljao’, ‘kako si mršav’, ‘kad će brak’, ‘kad će’… odgovor bi trebao biti ‘pa što te briga”, rekao je.

Ide redovito na preglede

Jacques tvrdi da redovito ide na preglede te da nikad nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema. “Tijekom cijelog odraslog života, nakon bilo kakvih opširnih pretraga moji rezultati bili su savršeni, nikad ništa nije upućivalo na nešto krivo, od toga da mi je šećer oduvijek idealan (5,3) i da nikad nisam imao povišene kolesterole, masnoće… Mislim, zvuči smiješno, je l’ da, ono pucam od zdravlja!”, rekao je Jacques koji tvrdi da se više puta pokušao uhvatiti u koštac s viškom kilograma.

“Milijun puta sam pokušao smršaviti i milijun puta ću pokušati dok ne uspijem, sigurno neću odustati. Nije da imam viziju sebe kao manekena, to mi nije važno, ali imam viziju sebe zdravog. Kroz 20 godina sam jako fluktuirao i bio u raznim veličinama i dimenzijama. Bilo je perioda kad bih se stvarno doveo u neku lijepu disciplinu i kontrolu nad sobom i to se vidjelo, međutim nije se zadržalo, a sad znam i zašto, zbog inzulinske rezistencije koja nije nikad bila tretirana niti liječena na način na koji je trebala “, ispričao je.

Sam si je postavio dijagnozu

Nalazi su mu bili uredni pa liječnici nikad nisu posumnjali na zdravstvene tegobe koje bi mu otežavale proces mršavljenja. Uzrok je, tvrdi, pronašao sam. “Sam sam sebi postavio dijagnozu, koju su liječnici i nutricionisti samo potvrdili kroz nalaze. Poistovjetio sam svoje tegobe i simptome s onima koji odgovaraju inzulinskoj rezistenciji, na nju liječnici nisu isprva sumnjali jer se očekuje uzročno-posljedična veza sa šećerom, koji je kod mene bio dobar”, objasnio je.

“Ljudima koji se bore s prekomjernom težinom preporučio bih da jako puno čitaju i informiraju se o tome kako bi mogli prepoznati osobne probleme i da pokušaju sami doći do zaključka zašto se to događa i što je okidač. Budite uporni, kopajte dublje da nađete uzroke koji mogu rasvijetliti vaše tegobe i olakšati vam traženje terapije. Stupite u kontakt sa stručnjacima i ne odustajte, držite debljinu pod kontrolom jer je to ključna stvar”, poručio je glazbenik.