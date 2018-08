JACQUES HOUDEK OSVRNUO SE NA SMRT MLADIĆA IZ ZAPREŠIĆA: ‘Više se i ne čudim…’

“Podijelite. Neka svi vide. Možda se dogodi da se neke stvari konačno počnu mijenjati ovdje”, napisao je Houdek.

Jacques Houdek često svoj profil koristi kako bi komentirao društvena zbivanja ili uputio javnu kritiku. Ovaj put glazbenik je na Facebooku komentirao slučaj smrti mladića iz Zaprešića, koji je digao na noge hrvatsku javnost.

Izrazio sućut

“Bože, sačuvaj! Čitam ovo, a kaj je najgore, baš se više i ne čudim… To je ono najstrašnije, da više ništa ne čudi kod nas… No, do kada?

Podijelite. Neka svi vide. Možda se dogodi da se neke stvari konačno počnu mijenjati ovdje.

Obitelji i prijateljima ovog nesretnog dečka ovim putem izražavam iskrenu sućut”, napisao je Houdek.