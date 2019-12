JACQUES HOUDEK NAKON ŠKORINOG PORAZA: ‘Ljudino, ti si za mene pravi pobjednik! Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje’

‘Meni je bila iznimna čast podržati čovjeka u čije namjere vjerujem, iz čijeg Programa iščitavam vrijednosti za koje se valja boriti! Jasno i bezuvjetno odlučio sam podržati svoga kolegu i time se neizmjerno ponosim’, poručio je Jacques

Jacques Houdek, koji je izbornu noć proveo u stožeru Miroslava Škore, oglasio se na Facebooku i čestitao svom favoritu na rezultatu nakon prvog kruga predsjedničkih izbora. “Miroslav Škoro, najiskrenije čestitke na ostvarenom povijesnom izbornom rezultatu nezavisnog predsjedničkog kandidata, na odvažnosti i hrabrosti, na iskrenim namjerama za našu Hrvatsku. LJUDINO, TI SI ZA MENE PRAVI POBJEDNIK!!!”, započeo je svoju objavu.

“Čestitke i svima vama koji ste prepoznali i svojim glasom podržali Program dr. sc. Škore – odaslali ste snažnu poruku aktualnim, bivšim i budućim vladajućim strukturama o nužnim promjenama i svome nezadovoljstvu! Ponosan sam na sve vas!

Meni je bila iznimna čast podržati čovjeka u čije namjere vjerujem, iz čijeg Programa iščitavam vrijednosti za koje se valja boriti! Jasno i bezuvjetno odlučio sam podržati svoga kolegu i time se neizmjerno ponosim. Svoj glas, na listiću i putem pjesme, dao sam zbog vjere u bolje sutra za svoju Hrvatsku! Ne skrivam svoj stav, uvijek vičem na nepravdu i ne bojim se javno podržati ispravna stremljenja ka temeljitim promjenama – to osjećam i svojom dužnošću kao javna osoba”, nastavio je.

“Veseli me veća izlaznost na ovim izborima, no i ona mora u budućnosti biti još veća – to je naše pravo i naša demokratska moć. Naposljetku, čestitam i izbornim pobjednicima prvoga kruga – to je, očito, volja našeg naroda, a svaki narod posljedično ima vlast kakvu zaslužuje! Nadam se, ipak, da će vam povijesni rezultat nezavisnog kandidata i ogromna podrška njegovih pristaša, biti snažan korektiv i podsjetnik da postoje ljudi koji razumiju i uočavaju sve što ne radite i propuštate raditi za dobrobit naroda koji vas bira i zbog kojeg jeste na svojim funkcijama!”, napisao je, a na kraju dodao “Bog vas blagoslovio!”

