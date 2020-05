IZVOR IZ HOLLYWOODA: ‘Zbog koronavirusa dodjela Oscara 2021. mogla bi biti početkom lipnja umjesto u veljači…’

Koronavirus je promijenio planove i u filmskoj industriji pa se sada počelo spekulirati hoće li se dodjela Oscara 2021. održati u veljači ili već ove godine. Izvor iz Hollywooda za britanski The Sun rekao je da je izgledno da će se dodjela po prvi put održati u novom terminu i da će to najvjerojatnije biti krajem svibnja ili početkom lipnja.

“Bez nekakvih promjena doći će do pobune. Filmski studiji prisiljeni su odgađati premijere svojih filmova, kina su zatvorena, a ako bi se i dodjela odgodila za nekoliko mjeseci pretpostavka je da bi filmovi prikazani na samom kraju 2020. ili u prvim mjesecima 2021. još uvijek mogli ući u konkurenciju za Oscara. Akademija je o tome obavijestila studije koji sad imaju vremena prilagoditi svoje planove i nove datume. Sve je još u fazi pregovora, ali opcija je realna”, rekao je izvor.

Početkom ožujka odgođena je premijera novog nastavka filma o James Bondu s Danielom Craigom u glavnoj ulozi. Zbog pandemije pomaknut je i niz drugih filmova, među kojima su “Wonder Woamn 1984”, Marvelova “Crna udovica” sa Scarlett Johansson, “Mulan”, “Mjesto tišine 2” te deveti nastavak serijala “Brzi i žestoki”.

