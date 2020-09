IZNENAĐUJUĆ INTERVJU RIHANNE POSTAO JE VRUĆA TEMA RAZGOVORA: ‘Mislim da je on ljubav mog života, zaista ga volim’

Stari intervju pjevačice ponovno je uzrokovao lavinu reakcija nakon što je pušten u Oprinom podcastu

Rihanna je u iznenađujućem intervjuu s Oprah Winfrey priznala da još uvijek voli bivšeg dečka Chrisa Browna koji ju je 2009. godine pretukao. Radi se o starom intervjuu iz 2012. koji je ponovno postao predmet razgovora nakon što ga je nedavno voditeljica pustila u svom podcastu ‘Oprah’s SuperSoul Conversations’.

Podsjetimo, pjevač je napao tadašnju djevojku u noći dodjele Grammyja, ostavio ju pretučenu i gotovo bez svijesti. Bio je osuđen na uvjetnu kaznu od pet godina i na šest mjeseci rada za opće dobro te je dobio zabranu pristupa Rihanni.

Pjevačica je tri godine nakon toga tvrdila kako unatoč svemu nikad nije prestala voljeti Chrisa.

“Radili smo na našem prijateljstvu. Sad smo vrlo, vrlo bliski prijatelji. Ponovno smo izgradili povjerenje… Volimo se i vjerojatno ćemo uvijek, to je nešto što ne možemo promijeniti. To je nešto što ne možete spriječiti ako ste bili zaljubljeni”, objasnila je Rihanna.

“Mislim da je on bio ljubav mog života. Bio je moja prva ljubav. I vidim da je i on mene volio na isti način… Ne radi se čak ni o tome da budemo zajedno. Zaista ga volim. Dakle, glavna je stvar za mene da je on pronašao mir. Ja nisam mirna ako je on nesretan ili još uvijek usamljen”, dodala je.

Zaštitnički osjećaji unatoč svemu

Zbog ovakvih odgovora Oprah ju je upitala viđa li se opet s Brownom.

“Održali smo blisko prijateljstvo otkad je ukinuta zabrana prilaska. Radili smo na tome, malo po malo”, rekla je Rihanna.

Otkrila je i kako joj glavna briga te večeri kada ju je napao bila on, a ne ona sama.

“Koliko god ljuta bila, izdana i povrijeđena, osjećala sam se kao da je on pogriješio i da mu je potrebna pomoć. Tko će mu pomoći? Nitko neće reći da mu treba pomoć. Svi će reći da je čudovište bez da sagledaju korijen problema. Bila sam više zabrinuta za njega”, priznala je Rihanna 2012. godine.