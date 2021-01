IZNENADA UMRLA GLUMICA JESSICA CAMPBELL, IMALA JE SAMO 38 GODINA: Našli su je na podu kupaonice, hitna joj nije mogla pomoći

Glumica Jessica Campbell, najpoznatija po ulogama u filmovima “Izborni dani” i “Frikovi i geekovi”, iznenada je preminula prošlog mjeseca u dobi od 38 godina, prenose strani mediji.

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj, a uzrok smrti nije poznat. Pronašli su je na podu kupaonice, no kad je stigla Hitna pomoć više joj nije bilo spasa.

Izvor blizak obitelj rekao je da je Jessica svojedobno odustala od glume i radila kao naturopatkinja od svoje smrti. “Vodila je poprilično normalan život”, rekao je izvor.

Od nje se oprostila i glumica Reese Witherspoon koja je s njom radila na filmu “Izborni dani” iz 1999. godine. “Srce mi je slomljeno. Raditi s njom bilo je veliko zadovoljstvo. Šaljem ljubav i podršku njezinoj obitelji”, napisala je Reese na Twitteru.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE

— Reese Witherspoon (@ReeseW) January 13, 2021