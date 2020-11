IVANA PLECHINGER SUPRUGU POSVETILA DIRLJIVU PORUKU: ‘Tri sam mu puta gotovo umrla na rukama’

View this post on Instagram

Imao je poprilično miran život prije no što ju je sreo – nebo vedro bez oblačka. Nakon nje – munje i gromovi, fanfare i tomovi! Tri mu je puta gotovo umrla na rukama, dva puta rodila je po jednog čudesnog dječaka, jednom su zajedno gledali kako duša njenog oca pakira samu sebe na onaj svijet. Nula puta u tugama su se pitali: "zašto baš mi", milijun puta na sve su rekli: "Hvala." "Volim te," nisu izgovarali često. Točnije – on gotovo nikad na glas: "Ne radi se to na brdovitom Balkanu", a ona: često, i tiho i glasno – da je siguran na čemu je😁 Svi su znali da je njen, svi su znali da je njegova, a oni nisu znali za nikoga kad god da im se pogledi sretnu. Prošlo je više od četvrt stoljeća, a njima je to mogla biti i minuta i vječnost i treptaj oka i eon. Za njih su čitav svemir bili – Ona i On.