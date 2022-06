Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) na svom Instagramu podijelila je dvije fotografije na kojima je otkrila kako privodi vruće ljetne dane.

Ivana se slikala u vrućoj pozi pored bazena odjevena u crni jednodijelni kupaći kostim koji je istaknuo njene zanosne obline i savršeno tijelo.

Osim toga, Ivana je pokazala i svoj besprijekorni preplanuli ten te tetovaže na svojim dugim, utreniranim nogama.

"Foot fetishisti će doći na svoje. Prstića ko u priči", napisala je voditeljica u opisu objave, a oduševljeni pratitelji nagradili su je brojnim jakovima i komplimentima. Neki od njih poručili su joj da ih je dobrano nasmijala.

'Zapalila internet'

"Alo mačko!", "Suseda kaj je ovo?", "Dakle vrh", "Drama goriš Ivana", "Mene bi bilo sram zbog drugih da ovako izgledam", "Predivna", "Zapalila internet! Zapalila!", "Što starija, to bolja", komentirali su.

Podsjetimo, Ivana je početkom ožujka na Instagramu podijelila niz fotografija na kojima pozira s novim dečkom Draženom Kovačevićem. "Dražesna subota", napisala je u opisu objave. Društvo im je pravio i njezin četveronožni ljubimac.

Ivana je prije dvije godine prekinula višegodišnju vezu s poduzetnikom Sandrom Murom. U intervjuu za Story iz svibnja 2021. godine priznala je da u njenom životu postoji poseban muškarac.

"Ljubav je moja valuta, a oblici variraju - prema ljudima, životinjama, životu. Uvijek volim i jako volim. Nema na pola, dajem se emotivno cijela, zato me i pokreće ta sila. Emocija uvijek pobjeđuje, a zahtjevno je nekada biti veliki emotivac. Dečki iz jutarnjeg showa kažu mi da će ako ne otkrijem da su oni moji posebni muškarci, to shvatiti jako osobno. Oni me vide i osjete u svim izdanjima jer provodimo puno vremena zajedno tako da jesu moji posebni muškarci! A ima i taj jedan posebniji na kojeg vi ciljate", kazala je tada Ivana.