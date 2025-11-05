Ivana Knoll podijelila fotografiju s Cher, fanovi odmah reagirali: 'Poznata mi je objava'

'MOJA INSPIRACIJA' /

Foto: Profimedia

Njezina objava izazvala je brojne pozitivne reakcije i komentare, a neki su primijetili još jedan detalj

5.11.2025.
17:45
Hot.hr
Profimedia
Influencerica i DJ-ica Ivana Knoll (33) izazvala je val pažnje objavom fotografija s legendarnom pjevačicom Cher (79). Naime, Ivana je fotografiju objavila na svom storyju na Instagramu. 

Foto: Instagram/screenshot

"Otkada sam bila dijete, oduvijek me inspirirala", napisala je u opisu fotografije. Međutim, brojni fanovi su brzo reagirali, neki ističući da je riječ o starijim fotografijama. “Ovo je bilo davno”, "Poznata mi je ova fotografija", samo su neki od komentara. Bez obzira na to, objava je izazvala brojne pozitivne reakcije i komentare. 

Podsjetimo, Ivana je postala je prepoznatljivo lice tijekom Svjetskog prvenstva 2018., a danas je aktivna kao influencerica i DJ-ica, redovito dijeleći sadržaje s putovanja i nastupa.

