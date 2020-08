IVANA KNOLL FANOVIMA SERVIRALA GUZU I DUGE NOGE: Oni pali u ekstazu i poručili joj; ‘Obožavamo te, bez mane si’

Vatrena crnka namjestila se u izazovnu pozu dok je rukom gladila cvijet

Jedna od najzgodnijih hrvatskih navijačica Ivana Knoll ne prestaje s razgolićenim objavama provocirati svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta na Instagramu se pohvalila lijepom okućnicom jedne vile u Istri i svojim dugim nogama.

IVANA KNOLL RAŠIRILA NOGE I IZBACILA GUZU, PA ISPROVOCIRALA HEJTERE: ‘Da li ti znaš išta osim pokazivati stražnjicu i sise?’

Ivana je na fotografiji pozirala uz cvijeće u vrtu odjevena u crveni topić na bijele točkice i vruće hlačice od jeansa koje su istaknule njezinu stražnjicu i duge noge. Vatrena crnka namjestila se u izazovnu pozu dok je rukom gladila cvijet.

“Bloom where you are planted (Procvjetaj gdje si posijan)”, citirala je poznatu frazu, no većinu lajkova i komplimenata dobila je Ivana, a vrt je ostao nezamijećen.

IVANA KNOLL SE POHVALILA DA JE SAMA SVOJ MAJSTOR: Atraktivna crnka pozirala s bušilicom u vrlo oskudnom izdanju

“Seksi sandalice”, “Predivna si”, “Obožavam te, ljepotice”, “San od dame s divnim dugim nogicama”, “Prelijepo izgledaš”, “Koja noga, zgodna mačka”, “Savršena si”, “Ljubim te”, “Te noge!”, “Predivna si i tako seksi”, “Imaš sjajne noge”, “Bez mane si”, “Beskrajne noge”, samo su neki od komentara.