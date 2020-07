IVANA KNOLL BEZ MILOSTI PREMA FANOVIMA: Objavila još jednu vruću fotku s mora, pratitelji zapomažu; ‘Nije mi dobro’

View this post on Instagram

Ako ovo nije najbolja fotka – najpopularnijeg mostica ove sezone, onda stvarno🙈 evo ne znam 🤷🏻‍♀️ #croatia #lifestylegoals #tlpicks #womenslook #outfitinspiration #style #summergirl #luxurylifestyle #travellifestyle #bodygoals #luxury #travelgram #extravaganza #fitnessgirl #fitgirls #bodygoal #luxurylady #outfitinspo #croatiangirl #wearetravelgirls #model #vogue #stylish