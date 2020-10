View this post on Instagram

Kak ste mi ljuudii? Neki upalni probavni proces me hiće zadnjih dana pa sam drastično promijenila prehranu, no moram mirovati dok ne prođe i dok se organizam ne navikne na promjenu. Često zaboravljam da nisam više klinka( osim nekad u glavi) i da se moram disciplinirati.🙂 Samo ću reć da sam ove godine pojela tonu 🍔, kao nikad do sad i da sam se prežderavala kao nikad do sad. I došlo mi na naplatu… Ljudi, pazite na se i na prehranu, bitna je, a to često zanemarimo. 🤗 #healthyfood #fruitsandvegetables #pazistojedes #mislinasebe