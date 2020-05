IVANA KINDL PROGOVORILA O NAJTEŽIM DANIMA: ‘Nisam se mogla pomaknuti, samo plačeš i toneš…’

‘Nisam ni ja skužila iz prve što mi se događa. Znam da sam nekima išla strašno na živce zbog toga i makli su se od mene, ali s druge strane naišla sam na puno istomišljenika i shvatila da nisam sama’, napisala je Kindl, između ostalog, na svom Facebooku

Ivana Kindl na društvenim mrežama progovorila je o psihičkim problemima zbog kojih je bila na rubu samoubojstva. Pjevačica se na Facebooku prisjetila svoje borbe s depresijom i upozorila da je riječ o ozbiljnoj bolesti koja se danas često banalizira.

“Danima mi ne izlazi iz glave izjava koju sam pročitala u intervjuu jednog našeg pjevača koja ide ovako: Malo zdrave depresijice dobro dođe za inspiraciju. Zamračilo mi se pred očima. Očigledno je da bi se morala dogoditi kolektivna promjena svijesti u ljudi da shvate da je depresija bolest, a ne prolazna tuga. Nema apsolutno ništa pozitivno u tome, a koristiti se umanjenicom još je tragičnije. Tragično je neznanje, a još gora ignorancija”, započela je Kindl svoju objavu.

Mentalni pakao

“Ja sam se otvorila po tom pitanju da dam do znanja ljudima koji boluju da nisu sami, da nisu ludi, da se mogu izliječiti samo moraju pronaći unutarnju snagu i razumijevanje bliskih da bi napravili prvi korak prema izlazu iz tog mentalnog pakla. Da, to ‘samo’ u trenutku teškog osjećaja nije nikakva utjeha. Mnogi na žalost ne uspiju i oduzmu si život. Znate zašto? Zbog nerazumijevanja okoline, bliskih ljudi, pa čak i roditelja”, dodala je.

“Nisam ni ja skužila iz prve što mi se događa. Znam da sam nekima išla strašno na živce zbog toga i makli su se od mene, ali s druge strane naišla sam na puno istomišljenika i shvatila da nisam sama. Shvatila sam da sam uber empatična i da ne mogu funkcionirati s onima koji nisu takvi”, nastavila je.

‘Puno ljudi me otpisalo’

“Osjetila sam crne i razarajuće misli, bespomoćnost, potpuni umor fizički i psihički, nisam se mogla pomaknuti. Non stop ti bude hladno, samo plačeš i toneš, boli tijelo, boli duša. Znate koliko ljudi me je u tom stanju otpisalo, počeli su govoriti o meni da sam svakakva jer sam iskreno počela progovarati o svemu što me tišti. Ljudi ne vole iskrene ljude baš, draži su im fejkeri. To sam naučila. Ja ne volim fejkere jer su to ljudi bez duše. Temperamentni i glasni su mi draži jer ne drže figu iza leđa. Ne kaže se bez veze da su temperamentni ljudi najsrčaniji. To vam sve govori”, zaključila je pjevačica.