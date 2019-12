IVANA KINDL OPROSTILA SE OD VOLJENOG LJUBIMCA: ‘Napustio nas je iznenada, bila sam uvjerena da će dugo živjeti…’

Pjevačica je na Facebooku objavila da je njezin mača Woody uginuo u 13. godini života

Ivana Kindl se na društvenim mrežama oprostila od svog mačka Woodyja kojega je često spominjala u svojim objavama. Prije šest godina posvetila mu je i pjesmu. “Naš voljeni mačak Woody napustio nas je iznenada oko 5 ujutro u 13. godini života. Bila sam uvjerena da će on dugo živjeti, koliko je voljen i obožavan bio, nikad bolestan”, započela je pjevačica svoju emotivnu objavu na Facebooku.

“Ne znam kako ćemo bez tebe okati dlakavče naš, kako ću preživjeti bez tvojih dolazaka meni ispod popluna gdje bi se stisnuo uz mene, primio me capicama čvrsto za ruku i preo. Bio si naš centar svijeta,ljubav neviđena. Spavaj mirno Bube naš. Naš lord of the manor, king of the castle – napisala je Ivana koja je Božić provela s obitelji u Požegi, no jučer se vratila u Zagreb kada je čula vijest o odlasku voljenog ljubimca”, napisala je.

IVANA KINDL SE POHVALILA PRIRODNIM IZGLEDOM U 41. GODINI: ‘Ova fotka je bez filtera i šminke’

Ivana se od voljenog mačka oprostila i na Instagramu.

NE BISTE IH PREPOZNALI: Ivana Kindl pokazala kako su ona i Jacques izgledali prije 18 godina