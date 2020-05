IVANA KINDL ISKRENO O SVOM PJEVANJU: ‘Jedna sam od najboljih vokalistica i to se zna, ali slava me ne zanima…’

View this post on Instagram

Baš me zanima hoću li i ja kad još godine odmaknu i budu vidljivije podleći botoxu i filerima..Nisam još nikad bila na nekom tretmanu, ali vidim da bih mogla imati problem s podbratkom i spuštaju mi se kapci već dosta. Bore imam na čelu, to je zbog toga što pjevači često dižu obrve dok pjevaju, nesvjesno je. Presmiješno mi je vidjeti neke naše poznate ženske koje su prirodno lijepe, dovoljno mlade, ne treba im ništa pa izgledaju kao da su ih ose izbole, osobito ako usta prefilaju. #naturalbeautyisthebest