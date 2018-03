Vukušić, Marić i Šarić otkrili svoje najveće bruke

Voditeljica CMC-a Ecija Ivušić kao gošća urednica na hot.hr-u iskoristila je priliku kako bi napravila intervju s dva Ivana i jednom Ivanom. Pa pogledajte što su joj ispričali.

Možeš li se sjetiti neke najveće bruke ili neugodnost koju si doživio?

Ivan Vukušić: Potisnuo sam to. Ali ako bih baš morao iskopati to bi bilo 1998. kad sam izletio iz kluba u ranu zoru i hrabro i nadobudno uletio jednoj curi na tramvajskoj stanici pitao sam je broj i bi li se opet mogli vidjeti, postavio sam joj pet šest pitanja i na sve je rekla ne. To je za mene tada bila bruka.

Ivana Marić: Iskreno svaki novi ginekološki pregled mi je najveća neugodnost. A mogla bih istaknuti i jedan pad s bine kad sam se slomila.

Ivan Šarić: Izbrisao sam to iz pamćenja. Uči se na greškama, a ne na uspjesima.

Bi li ikada išta mijenjao na sebi, fizički ili karakterno?



Ivan Vukušić: Unazad sedam godina ponekad sam znao razmišljati o tome, ne mislim samo na one stvari, možda pet kila više mišića bih dodao, neke dlake bih maknuo, te neke stvari. Kad kročiš u ove moje godine dobro se osjećaš i smiriš se. Karakterno? Volio bih da nisam toliki bolesnik u poslu. Ne samo da sam perfekcionist, nego idem nekad do takvih detalja da imam ne samo plan A i B već plan C i D.

Ivana Marić: Nije da nisam razmišljala o tome alli ipak ne bih mijenjala ništa na sebi. Nema smisla da svi budemo isti, neke posebnosti nas čine svojima. Ako se svi izmjenimo po uzoru nekih američkih standarda nećemo se više razlikovati jedni od drugih. Voljela bih da sam smirenija, da nisam toliko živčana, voljela bih jednu normalnu glavu na par dana pa da se naspavam.

Ivan Šarić: Mijenjao bih svoje stopalo,nosim veličinu 48.5, naručujem sve preko interneta. A što se tiče karaktera volio bih da možda nisam tako impulzivan.

Kojim te osobinama žena/muškarac može privući, a kojima te može odbiti?

Ivan Vukušić: Skoro pa muški smisao za humor, ali naglašavam skoro, senzualnost više nego seksipilnost, inteligencija, da me s vremena na vrijeme frapira temama o kojima razmišlja. Da djevojka ima sve navedeno to bi bilo super. Naravno da me mora i fizički privući, mora se znati dobro nositi. A odbija me ekstremna posesivnost, neduhovnost, prenapadnost, a kalkulaciju najviše prezirem. Dakle žena može imati sve ove osobine koje sam naveo, ali ako shvatim da kalkulira sve pada u vodu.

Ivana Marić: Rijetko u životu naletim na osobe koje me kompletno svojim ponašanjem i zračenjem osvoje, a moj muž je imao puno osobina koje su meni u životu jako bitne. To su spontanost, umjetnički duh, sve nešto što nije svakidašnje, što osobu čini posebnom i drugačijom od drugih. Odbijaju me prepotenost i umišljenost.

Ivan Šarić: Ako je prirodna, opuštena, pomalo perverzna ne previše, a odbiti me može ako je suprotna od toga.