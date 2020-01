IVAN ŠARIĆ SE OGLASIO NAKON ZAHVATA: Skrenuo pozornost na neobičan detalj iz operacijske sale: ‘Ako bolje pogledate prvu sliku…’

View this post on Instagram

Ako bolje pogledate prvu sliku, nisam stao na operacijski krevet 😂 pa su dodavali stol za moje noge. . . Velika zahvala cijelom timu specijalne bolnice Neurospine i poliklinici Rotim i cijelom osoblju koji tamo radi. Doslovno ste mi spasili karijeru STAND UP KOMIČARA. . . Hvala svima na porukama koji ste slali, lakse je prošlo s vama. E da, nazvao me jutros Željko Pervan:" IVANE MOLIM TE NE OSTAVLJAJ ME SAMOG TU!" Pa skoro su mi šavovi popucali. . . . Uglavnom ako imate problema s kičmom, koljenom ili nekim zglobom, slušajte me pažljivo… Svi znaju nekog tko te sredi u 5 min. To su priče za dicu. Nemojte se zajebavati, odite na magnetsku rezonancu i onda pustite profesionalcima da naprave dijagnozu. Nešto će biti za fizikalnu, a neke stvari ne mogu jednostavno. . . . Čuvajte se! . . #saricwillriseagain #L5S1 #bacanjediskaukraljeznicu #sandraperkovicdisisad #worldrecord #specijalnabolnicaneuspine #poliklinikarotim