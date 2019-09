IVAN ŠARIĆ NA SVOJ JE NAČIN OSLIKAO JUMBO PLAKATE: Pohvalio se da je rasprodao najveći stand up show u Hrvatskoj

Ovaj show je ujedno i savršena prilika da bar na kratko zaboravite na sve probleme i prepustite se zagarantiranoj zabavi

Početak listopada je pred vratima, a s time i dugo iščekivani stand up show Ivana Šarića u maloj dvorani Dom sportova u Zagrebu. Nakon što je u 13 godina svoje karijere četiri puta rasprodao KD Vatroslav Lisinski, njegova pozitivna energija, altruistična želja i neiscrpan talent za uveseljavanjem svoje publike, dovele su do realizacije njegova najnovijeg projekta, najvećeg stand up showa na ovim prostorima.

BUDITE DIO NAJVEĆEG STAND UP SHOWA: Požurite se, ulaznice za nastup Ivana Šarića skoro rasprodate

Svi sretnije ruke, na vrijeme su osigurali svoje mjesto za večer smijeha i pozitive jer naime, sve ulaznice, njih čak 3000, rasprodane su u tjedan dana prije showa. Na svoj način, Ivan Šarić je obilježio jumbo plakate da je rasprodao najveći stand up show u Hrvatskoj.

Ivan je omiljen među publikom

Kako nadolazeća jesen sa sobom nosi novo breme slatkih obaveza, užurbanog gradskog života u sivilu te izlazak iz ljetnog stanja uma, potražnja za smijehom očigledno raste. A postoji li bolji način kako započeti svakodnevne brige, nego smijehom i veseljem?

Ovaj show je ujedno i savršena prilika da bar na kratko zaboravite na sve probleme i prepustite se zagarantiranoj zabavi, koju naš poznati komičar beskompromisno nudi svakom svom gledatelju. Od prve objave ovog događaja bilo je jasno da će isti odjeknuti senzacionalno i dokaz je koliko je Ivan Šarić omiljen među publikom.

IVAN ŠARIĆ STVARA NOVI PROJEKT: U listopadu Dom sportova postaje stand-up arena

Izuzetan interes objašnjava i sama činjenica da Ivan Šarić uistinu i je hrvatski sinonim za smijeh i dobar humor. Srijeda, 2. listopada u Zagrebu, točnije u maloj dvorani Domu sportova, mjesto je i vrijeme gdje će se osim pregršt smijeha, stvarati najljepše uspomene.