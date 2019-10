IVAN ŠARIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O AVI KARABATIĆ I ŠKORI: ‘Pravi se da je dio naroda, a zapravo nije’

View this post on Instagram

Lagao bi da sam smireniji par dana kasnije. Ja od kad sam sišao s pozornice ja ne hodam, ja lebdim! Sad kad je prošlo, sad si tek mogu priznati koliko je ovo bilo VELIKO! Hvala @rtl_music, hvala @pr365studio, hvala @hrvojeratkic i hvala @koranagvozdic. Gore na pozornici sam bio sam, ali samo dok sam bio gore. Zbog toga vam veliko hvala. Hvala i mom kinezu @maaxaam na ovim fotkama. Zadnja fotka je za mene najbitnija. To je najiskreniji trenutak za komičara. Kad se zahvališ i odložiš mikrofon na stalak. Taj trenutak nikad ne laže. GORILO JEEEEEEEEEE! 🧨🧨🧨 . . . #rockstarshitrighthere #domsportova #standupcomedy #epic #milestone #zagreb #croatia #job #comedian