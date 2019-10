IVAN PAŽANIN ZBOG ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ’ MORAO OSTAVITI SVOJ VOLJENI SPLIT: Otkrio i hoće li se preseliti u Zagreb

Pažanin će u kulinarskom showu ‘Tri, dva, jedan – kuhaj’ biti jedan od članova žirija

Jedan od najuspješnijih kuhara u zemlji, Ivan Pažanin, svaki slobodni trenutak bježi iz Zagreba kako bi na splitskoj rivi ispijao kavu na suncu i uz ćakulu. Ivan Pažanin jedan je od članova žirija omiljenog kulinarskog showa “Tri, dva, jedan – kuhaj” koji uskoro počinje na RTL-u, a uz njega, jela kandidata ocjenjivat će i svima dobro znani Tomislav Špiček te Željka Klemenčić, koja se vraća na male ekrane. Iako zbog posla Pažanin često mora svoj voljeni Split zamijeniti Zagrebom, kaže kako se dugoročno ne bi mogao zamisliti u metropoli.

Zasad ne razmišlja o preseljenju

„Nisam još razmišljao o selidbi u Zagreb, ali nikad se ne zna, svako vrijeme nosi svoje, no zasad mi je ovako jako dobro. Vodim restoran u Splitu, a televizijski dio odrađujem u Zagrebu. Ljeti sam u Dalmaciji, zimi u metropoli i vjerujem da je to ono što bi većina Hrvata voljela“, priznao je Ivan, koji obožava splitske rituale i ne bi ih mijenjao nizašto pa tako svaki slobodan trenutak koristi za južne krajeve. „Meni je važno da je sunčano i da je more u blizini. Ćakula na rivi nikada se ne propušta, a naročito ako je večer prije igrao Hajduk, onda se zna o čemu se priča. Mislim da ta morska arija spašava“, kaže Pažanin, kojeg je objektiv fotoaparata uhvatio dok bezbrižno šeće Splitom, pozdravlja prijatelje i polako ispija kavu na suncu, baš kao pravi Dalmatinac.

Tipičan Dalmatinac

„Stvarno mi nije jasno kako je došlo do toga da su Dalmatinci lijeni, tko je to izmislio? Barem ja za sebe ne bih rekao da sam lijen. A temperamentan jesam, po tome sam tipičan Dalmatinac, ali se time i ponosim. Jednostavno, tako živim“, zaključio je Pažanin čiji dalmatinski temperament začini svaku epizodu kulinarskog showa “Tri, dva, jedan – kuhaj”, a zbog toga ga posebno vole kolege u žiriju, kandidati, kao i gledatelji.

A kako se snašao u novoj sezoni jednog od najomiljenijih kulinarskih emisija u zemlji, pogledajte uskoro na RTL-u!