Slavni kuhar Ivan Pažanin na Instagramu je objavio fotografiju s Doris Pinčić (33) ispod koje je napisao romantičnu posvetu.

'Zgodan par'

Pažanin svoj ljubavni život vješto skriva, no uzburkao je strasti na Instagramu s fotografijom na kojoj pozira u društvu poznate voditeljice. "Dalmatinko, ružo rumena, suzo mora, kamen i svod. Dalmatinko, za sva vrimena, imaš dušu, gizdavi hod", napisao je romantični Pažanin.

"Zgodan par", "Prva ljubav, zaborava nema", napisao im je voditelj Frano Ridjan, "Super ste", "Zgodni i pozitivni, ljudi divni ste", "Baš ste lijepi skupa", "Bili bi divan par", samo su neki od komentara na ovu fotografiju.

Poznato je da ovaj par često zna objavljivati zajedničke fotografije na kojima izjavljuju ljubav jedno prema drugome, je li riječ o novom estradnom paru ili o velikom prijateljstvu, teško ćemo saznati jer Pažanin svoj ljubavni status krije kao zmija noge.

Prošle se godine pisalo da je slavni kuhar u vezi s Jelenom Rozgom (44), nakon čega je pjevačica otkrila da je ipak "solo igračica". Međutim, jedina poznata veza Pažanina bila je sa Solinjankom Andreom Koprčinom, s kojom je bio sedam godina u vezi. Ljubav je pukla 2018., ovaj par je čak zajedno glumio i u spotu grupe Rišpet za pjesmu "Reći ćeš mi fala".

Pažanin se nedavno pohvalio i svojim prvim estetskim zahvatom, odlučio se uhvatiti ukoštac s problemom koji ga je očito jako mučio, unatoč činjenici da ga krasi titula jednog od najpoželjnijih Hrvata, Pažanin je otišao na presađivanje kose.

"Imam to familijarno i kosa je prorijeđena s godinama. Prema tomu, zašto ne otići na takav zahvat? Zašto ne vratiti ono što je tvoje", priznao je Pažanin i s kamerama RTL-a otišao u jednu splitsku polikliniku gdje je obavio presađivanje kose. "Nema razloga za strah, nemam vremena za strah. Kad to naraste ovako, to će biti ludilo. Naslikavat ćemo se po cijele dane", oduševljeno je priznao Pažanin.