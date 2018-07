IVA TODORIĆ POSVETOM MODRIĆU PROBUDILA DUHOVE IZ PROŠLOSTI: ‘Sad se sigurno srame svi koji su ga blatili’

I sta cemo sad? Biti kao jedan , svi isto obuceni, svi sa osmijehom na licu , zagrljaji kada se sretnemo , pjesma po ulicama … to je bio smisao ovog putovanja koji su nasi Vatreni prolazili a mi s njima.Uzivali smo na svakom koraku , nije poanta sinocnje pobjede, poanta je bila u putovanju do sinoc .Prisjetimo se ovih kockastih dana srece i ponosa sa zahvalnoscu da smo ih dozivili …jer mnoge nacije nisu ! #budizahvalan P.s. 1998. Bronca 2018. Srebro 2038. Zlato

A post shared by srculence iva todoric (@srculence___) on Jul 16, 2018 at 1:23am PDT