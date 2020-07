IVA TODORIĆ (44) SKINULA SE U BIKINI NA JAHTI SVOJE DUHOVNE UČITELJICE: ‘Kile padaju same kad promijeniš sebe. One su štit…’

Iva nije skidala osmijeh s usana, a na sebi je imala šareni jednodijelni kupaći kostim

Kći Ivice Todorića, Iva Todorić (44), trenutačno se nalazi na Vortex Cruiseu na jahti s duhovnom učiteljicom Anom Bučević. A koliko uživa, svjedoče i fotografije koje su snimljene u jednoj uvali pokraj Vele Luke.

Iva se opušteno kupala oko usidrene jahte te nije ni slutila da je fotoreporter snima. Gazdina kći nije skidala osmijeh s usana, a na sebi je imala šareni jednodijelni kupaći kostim koji je istaknuo njezine obline. Nakon kupanja, otišla je pod tuš.

Iva se dugo vremena borila s viškom kilograma, a za 24 sata otkrila je kako je smršavjela zahvaljujući Ani Bučević.

“Kad promijeniš sebe, počneš gubiti kile. Nisam na dijeti. Ne znam ni koliko sam smršavjela, ne važem se. Kad središ sebe i počneš micati sve štitove oko sebe, jer i kile su štit, kile počnu padati same od sebe”, pojasnila je.

Pomogla je mnogim ženama pri mršavljenju

Iva je kazala kako se u svom tijelu dobro osjeća te je nije briga što drugi misle.

“Stvar je u tome da nije bitno što drugi misle već što ja mislim o sebi. Cijeli život nosim višak kila. Čovjek mora shvatiti da su kile štit. Mislim da 70 posto ljudi ima problem s kilama, ali ne pričaju o tome. To što netko nekoga osuđuje vidi sebe u drugome. Kako netko zna zašto tako izgledam? Kile me ne definiraju. Imam x kila previše, ali ne smatram da imam problema s tim. To je nebitno. U svom tijelu se dobro osjećam. Osuđivali me jesu, ali oči u oči nikad, već na društvenim mrežama iako ne čitam komentare”, kazala je.

Iva je, tvrdi, pomogla mnogim ženama da izgube suvišne kilograme.

“Toliko ih je skinulo kilograme uz moju pomoć, ali neću javno o tome govoriti. Shvatiš da što sam nosila kao teret u životu pomoglo je X ljudi. Pomogla sam na desetke žena. Ako mogu ja, mogu i one. Meni je to najveća satisfakcija”.