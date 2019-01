IVA SASVIM ISKRENO PROGOVORILA O GORANU: ‘Nakon kratkog upoznavanja, zbog razuma nisam ostala s njim’

View this post on Instagram

I would prefer a smile over a dozen of roses any day ✨🤗 @goran.jurenec @gospodin_savrseni_rtl #justsmile #smileeveryday #bachelor #bachelornation #bachelordate #ghost #moviescene #patrickswayze #demimoore #banker #artist #lovers thnx @robertseverofficial for my #sexy outfit 🙈😅❤️