IVA JERKOVIĆ POSTALA MAJKA: Jedna od najatraktivnijih Hrvatica u zagrebačkoj bolnici rodila je kćerkicu

Iva je djevojčicu dobila s dugogodišnjim partnerom, poduzetnikom Josipom Antićem

Bivša manekenka Iva Jerković u 38. godini rodila je kćerkicu, javlja RTL. Jedna od najljepših Hrvatica djevojčicu je rodila u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Mama i beba, koja ima više od 3 kilograma su dobro.

JEDNA OD NAJLJEPŠIH HRVATICA UHVAĆENA BEZ ŠMINKE: Iva Jerković u slatkom iščekivanju ne skida osmijeh s lica

NAŠA BIVŠA MANEKENKA POKAZALA KAKO IZGLEDA U VISOKOM STUPNJU TRUDNOĆE: ‘Nisam se ovakva probudila’

Iva je kćerkicu dobila s dugogodišnjim partnerom, poduzetnikom Josipom Antićem. O trudnoći je prvi put progovorila u listopadu prošle godine. “Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam”, rekla je tada za IN Magazin.