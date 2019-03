IVA BOŠNJAK KOJA JE OPTUŽILA DINAMOVOG IGRAČA ZA NAPAD: ‘Mogu vam se svima sada nasmijati i pljunuti. Niste me uništili’

View this post on Instagram

Mogu ponosno reci da iz ovoga svega izlazim jaca nego ikada! Bilo je tu gomilu odvratnih komentara,uvreda ali nisam odustala i necu dok istina ne izade na vidjelo! Hvala svim divnim ljudima koji su bili uz mene u svemu ovome i dali mi veliku podrsku.. ali takoder hvala ljudima i na odvratnim komentarima jer bez vas nebi uspjela pregurati ove teske trenutke i izaci iz ovog svega jaca nego ikada. Moga vam se svima sada nasmijati u lice i pljunuti vam u facu, ooo ne niste me uništili ni priblizno tome samo ste me ojacali 💪😉 Podnjela sam kaznenu prijavu 13.3 , ovim putem zahvaljujem svim medijima sto su stali uz mene, jer nazalost da nije bilo vaseg pritiska nebih dobila prilku za kaznenu prijavu, nego samo za privatnu optuznicu kao sto su mi gospoda u plavom rekla nakon dogadaja kojeg sam prijavila. Ali nakon vaseg pritiska promjenili su svoje misljenje!! Ali ne stajem ovdje uskoro idem i s privatnom tuzbom o kojoj ce te znati uskoro vise 💪💪💪